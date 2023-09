Laut Polizeimitteilung ist es am Donnerstag, 14. September 2023, in der Zeit von 7.40 Uhr bis 7.55 Uhr in Haren und Meppen, insbesondere auf der B408 und im weiteren Verlauf auf der B70, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen.

Die 65-jährige Fahrerin eines blauen Suzuki befuhr zunächst die B408 in Richtung Haren/Emmeln. Auf Höhe der Abfahrt zur Kirchstraße kollidierte das Auto zunächst mit einer dortigen Leitplanke und geriet im weiteren Verlauf der Fahrt in Richtung Meppen auf der B70 laut Zeugen des Öfteren in den Gegenverkehr.

Den Zeugen zufolge wurde dabei unter anderem der Fahrer eines schwarzen Audi gefährdet. Zeugen, die Hinweise machen können und insbesondere mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.