Bei einem schweren Verkehrsunfall in Haren ist ein 41-jähriger Mann mit seinem Transporter frontal gegen einen Baum geprallt. Foto: NWM-TV up-down up-down Transporter prallt gegen Baum 41-jähriger Emsländer verstirbt bei Unfall in Haren und | 14.06.2023, 19:08 Uhr | Update vor 1 Std. Von Wilfried Roggendorf Christopher Bredow | 14.06.2023, 19:08 Uhr | Update vor 1 Std.

In Haren ist es am Mittwochabend zu einem tödlichen Unfall gekommen. Auf einer Nebenstraße der B408 prallte ein Transporter gegen einen Baum. Der 41-jährige Fahrer aus dem Emsland verstarb noch am Unfallort.