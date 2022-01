Volksbank in Haren wird für eine Million Euro komplett umgebaut

Die Filiale der Volksbank in Haren wird für etwa eine Million Euro saniert.

Gerd Mecklenborg

Haren/Leer. Nach einer großen Investition in Papenburg nimmt die Ostfriesische Volksbank nun wieder eine große Summe im Emsland in die Hand. Die Filiale in Haren wird komplett saniert.

Der jetzt anstehende Umbau in Haren steht im Zusammenhang mit der Strategie der Bank, die größeren Filialen auszubauen - und dafür die kleineren Standorte auf den Prüfstand zu stellen. Wie Vorstandsmitglied Georg Alder auf der Bilanzpressek