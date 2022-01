Legehennenstall in Haren-Emmeln: Hofladen Manns´ EGG eröffnet

Der Bodenhaltungsstall der Familie Engelken in Emmeln: Das Inventar besteht aus Nestern für die Eiablage, Kotbändern und Fütterungseinrichtung. Dabei handelt es sich um die Tierwohl-Haltungsform 2.

Tobias Böckermann

Haren. Kaum ein Stallneubau war in der jüngeren Vergangenheit im mittleren Emsland so umstritten wie der für 52.000 Legehennen in Emmeln. Betreiberfamilie Engelken hat jetzt einen Hofladen eröffnet und blickt nach vorn.

In „Manns Egg“, so heißt der Hofladen, gibt es Grillfleisch, Süßigkeiten und Getränke, heißen Kaffee und – natürlich – Eier. „Manns Egg“, das ist ein umgebauter Container aus Harener Produktion, schick eingerichtet. Zu finden ist