Uli Deck/dpa

Haren. Auf der Kreisstraße zwischen Lathen und Emmeln ist am Freitagabend der 42-jährige Fahrer eines Autos bei Glätte von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann ist laut der Polizei dabei leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der Mann am Freitagabend gegen 21.25 Uhr mit seinem Mercedes auf der K164 in Richtung Lathen unterwegs. Vermutlich aufgrund der glatten Fahrbahn verlor er in Höhe der Straße Lathener Kirchweg die Kontr