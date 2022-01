Mobiles Corona-Impfteam kommt am 13. Januar erneut nach Haren

Am 13. Januar wird in Haren wieder von einem mobilen Corona-Impfteam geimpft.

Zoonar.com/Jens Schmitz via www.imago-images.de

Haren. Zum zweiten Mal kommt das mobile Corona-Impfteam nach Haren. Am 13. Januar können sich alle ab zwölf Jahren ohne Anmeldung eine Corona-Schutzimpfung abholen.

Bereits am 16. Dezember wurde die Mobile Impfaktion in der Großsporthalle der Martinus-Oberschule sehr gut von der Bevölkerung angenommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Haren. Aufgrund der hohen Nachfrage, wurde nun eine