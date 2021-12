Einbruch und versuchter Einbruch in Haren

Einbrecher schlugen in Haren eine Scheibe ein, um in ein Einfamilienhaus zu gelangen.

dpa/Julian Stratenschulte

Haren. Nach einem erfolgreichen Einbruch am Montagabend in Haren kam es zu einem weiteren Versuch, bei dem die Täter überrascht wurden.

Einbrecher gelangten laut Polizei am Montag um 18.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Hinterm Busch". Sie beschädigten zunächst eine heruntergelassene Jalousie, ehe sie die Scheibe des Fensters einschlugen, um sich Zutritt zu versc