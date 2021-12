Hölscher Wasserbau aus Haren wird in Großbritannien gebraucht

Die Fachkräfte von Hölscher Wasserbau sind vielerorts im Einsatz. Foto: Hölscher Wasserbau

Hölscher Wasserbau

Haren. Die Hölscher Wasserbau GmbH (Haren) betreibt eine Niederlassung in Großbritannien. Das Besondere: Gerade nach dem Brexit floriert das Geschäft der Emsländer in England.

Die emsländische Firma ist in acht Ländern aktiv, von Kanada bis Qatar. „Vor gut fünf Jahren haben wir das Unternehmen Project dewatering in Ipswich in England übernommen“, sagt Firmenchef Heinz Hölscher. Diesen Schritt haben die Harener tr