Tim Oelbermann via www.imago-images.de

Haren. Auf der A31 ist es am Freitagnachmittag bei Haren-Wesuwe zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen kurz vor 14.30 Uhr ein Autofahrer mit seinem Wagen auf der A31 in Richtung Emden unterwegs, als dieser plötzlich in Höhe der Anschlussstelle Wesuwe in Brand geriet. Vermutlich wegen eines technischen Defe