Technikum in Haren: Röchling investiert Millionen in die Forschung

So wird das neue Technikum von Röchling-Haren aussehen. Bis vor wenigen Jahren wurden hier Fliesen gehandelt. Röchling nutzt die Halle seit einigen Jahren als Lager.

Röchling

Haren. Der Kunststoffspezialist Röchling aus Haren investiert weiter: Im Frühjahr 2022 soll in Rütenbrock ein Technikum eröffnet werden.

Es hat sich – wie immer - viel getan in den vergangenen Monaten an der Firmenzentrale der Röchling-Sparte Industrial: Das neue, repräsentative "Industrial Center" geht nach und nach in Betrieb und wird im kommenden Jahr der Öffent