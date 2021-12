Zugang zum Müllerhaus am Mühlenmuseum Haren jetzt barrierefrei

Uli Schepers (3.v.l) erklärt Michael Korden (links) und Markus Honnigfort die Bauarbeiten an der Eingangstür zum Müllerhaus.

Gerd Mecklenborg

Haren. Aktion Mensch hat es möglich gemacht, dass die Eingänge in das Müllerhaus am Mühlenmuseum in Haren barrierefrei sind.

„Damit ist ein langjähriger Wunsch für uns endlich in Erfüllung gegangen“, freute sich Uli Schepers, Vorsitzender des Harener Heimatsvereins, der das Museum betreibt. Möglich machte das die Förderaktion „#1BarriereWeniger“. Hand in