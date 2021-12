Angebranntes Essen in Haren löste Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

In der Nacht zum Montag kam es in Haren zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. (Symbolbild)

David Ebener

Haren. In der Nacht zum Montag ist es zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Haren gekommen. Grund dafür: angebranntes Essen in einer Wohnung.

Gegen 1.30 Uhr ging die Meldung bei der Polizei in Haren ein. Aus einer Wohnung im Brinkerweg entwich Rauch. Zu einem Brand kam es nach Angaben der Polizei dort jedoch nicht. Keine VerletztenGrund für die Rauchentwicklung war angebrann