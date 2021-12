Erneut eine Verkaufshütte in Haren aufgebrochen

In einer Verkaufshütte, wie hier im Landkreis Osnabrück, werden vor allen Dingen landwirtschaftliche Produkte angeboten.

Simone Grawe

Haren. Zum wiederholten Male ist jetzt im Raum Haren eine Verkaufshütte aufgebrochen worden.

Dabei übersteigt auch in diesem Fall der angerichtete Sachschaden bei Weitem den Wert der Beute. Nach Angaben der Polizei brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag gegen 1.45 Uhr einen Getränkeautomaten in einer Verkaufshütte a