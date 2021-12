Bezahlautomat an Raiffeisen-Tankstelle in Haren aufgebrochen

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Freitag in Haren-Wesuwe an einer Tankstelle den Aufbruch eines Bezahlautomaten beobachtet haben. (Symbolfoto)

Rene Ruprecht/dpa

Haren. Einen Bezahlautomaten haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag an der Raiffeisen-Tankstelle in Haren-Wesuwe aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einer Mitteilung zufolge öffneten die Täter gewaltsam eine Vorrichtung des Automaten an der Tankstelle an der an der Wesuweer Hauptstraße. Anschließend entwendeten sie die Geldkassette samt Bargeld, die sich in dem Automaten befand.