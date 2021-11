Das mobile Impfteam kommt Mitte Dezember erneut nach Haren. (Symbolbild)

Philipp Schulze/dpa

Haren. Das Corona-Impfen nimmt wieder Fahrt auf: Auch in Haren macht das mobile Impfteam im Dezember erneut Halt. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen verabreicht – ohne Terminvereinbarung.

Das mobile Impfteam, das vom Deutschen Roten Kreuz sowie dem Malteser Hilfsdienst betrieben wird, kommt am Donnerstag, 16. Dezember, nach Haren. Nach Angaben der Stadt Haren wird zwischen neun und 16 Uhr in der Großsporthalle am Schulzentru