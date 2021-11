Erfolgslos blieb am Samstag die Suche nach einem 86-jährigen Senior im Bereich der Ems in Haren.

Haren. Seit dem 18. November wird ein 86-jähriger Mann aus Haren vermisst. Eine erneute Suche am Samstag an der Ems blieb erfolglos.

Insgesamt 50 Einsatzkräfte von Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, DLRG beteiligten sich am Samstag im Bereich des Harener Hafens in und auf der Ems an der fünfstündigen Suche, für die die Wasserstraße in dieser Zeit für den Schiffsverkehr gesp