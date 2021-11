In einem Waldgebiet zwischen Ueffeln und Neuenkirchen suchte die Polizei vor rund zwei Wochen nach einem geflohenen Straftäter. Von dem Emsländer fehlt bislang jede Spur

Festim Bequiri

Meppen/Haren. Die Polizei sucht im Emsland weiter intensiv nach einem 40 Jahre alten Straftäter. Sie hofft auf neue Zeugenhinweise.

Die Ermittler fahnden nach dem Mann unter anderem, weil man ihm Fälle von Körperverletzung zur Last legt. Er war am Montag, dem 8. November 2021, auf der Flucht vor der Polizei in einem Waldgebiet zwischen Ueffeln und Neuenkirchen