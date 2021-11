Ein Fest für Augen und Ohren war stets das Neujahrskonzert im Festzelt an der Harener Mersmühle. Jetzt fällt es zum zweiten Mal aus.

Gerd Mecklenborg

Haren. Das Harener Neujahrskonzert 2022 ist abgesagt. Die Corona-Lage lässt dem Heimatverein keine andere Wahl.

Es gibt Premieren, auf die man gerne verzichtet hätte, die man aber auf keinen Fall wiederholen möchte: Die erstmalige Absage des Neujahrskonzertes an der Harener Mersmühle in diesem Jahr war so wein Fall. Im Januar 2021 war an ei