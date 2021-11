So hilft Harener Kita-Förderverein Kindern im Katastrophengebiet Ahrtal

Komplett zerstört wurde die katholische Kindertagesstätte Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr bei der Flutkatastrophe im Sommer. Mit einer besonderen Idee helfen nun Eltern und Kinder aus Haren.

Haren. Mit einem Heft voller Anregungen zum St. Martinstag möchte der Förderverein der Altharener Kita St. Anna eine Kindereinrichtung im Flutkatastrophengebiet helfen. Schüler, Eltern und Kita-Kinder profitieren davon.

Stolz halten Luna Schulte, Greta Litmeyer und Theo Stevens ein Heftchen in die Kamera. „Ein bisschen so wie Martin“ ist darauf zu lesen. In der Schule haben die drei vieles über den heiligen St. Martin gehört. Der soll einst