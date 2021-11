Nachfrage beim Landkreis: Warum gibt es in Haren so viele Corona-Fälle?

In der 24.000 Einwohner kleinen Stadt Haren gibt es aktuell 60 Corona-Infizierte.

Friso Gentsch/dpa

Haren . In der 24.000 Einwohner kleinen Stadt Haren gibt es aktuell 60 Corona-Infizierte. Eine hohe Zahl im Vergleich zur Einwohnerzahl und der Zahl der Infizierten in anderen Städten im Emsland.

Haren, Papenburg und Meppen verbindet derzeit, dass sie die drei Städte im Emsland sind, die die meisten Corona-Infizierten im Landkreis aufweisen. Während es am Dienstag in Haren 60 Corona-Infizierte gab, lag die Zahl in Papenburg bei