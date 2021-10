Bei Reparaturarbeiten ist am Dienstag eine Gasleitung in Haren-Wesuwe beschädigt worden (Symbolbild).

Christian Belling

Haren. Bei Bauarbeiten ist am Dienstagvormittag eine Erdgasleitung in Haren beschädigt worden. In mehreren Haushalten fehlte deshalb zeitweise die Gaszufuhr.

Nach den Angaben einer Sprecherin von EWE ereignete sich der Vorfall um 11.15 Uhr an der Wesuweer Hauptstraße in Haren. Demnach wurde eine Gasleistung durch einen Bagger eines Bohrunternehmens getroffen und beschädigt, sodass kurz