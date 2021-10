Im Klassenverband wird unter Anleitung und unterstützt von antreibender Musik geradelt. Das geht an die Substanz, macht aber unheimlichen Spaß. Das merken auch die Schüler der Martinus-Oberschule in Haren.

Engelken

Haren. Fehlende Fitness, kaum Kondition: Die Corona-Pandemie hinterlässt Spuren bei Kindern. Dem begegnet die Martinus-Oberschule in Haren mit einem Projekt. Schüler, Lehrer, Fitnesscoaches und Landfrauen sind dort gefordert.

Kopfschüttelnd steht Georg Belke fast täglich in der Sporthalle. „Die Pandemie hat so manchem Schüler die Fitness und die Beweglichkeit geraubt“, sagt der Sportpädagoge. Monatelang hatten Schüler auf Sportangebote in Schulen und V