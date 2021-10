Schwelbrand in Gaststätte in Haren-Emmeln

In dieser ehemaligen Gaststätte in Haren-Emmeln kam es zu einer Verrauchung.

NWM-TV

Haren. In Haren-Emmeln ist es am Donnerstagmittag zu einem kleineren Brand in einer Gaststätte gekommen. Es entstand geringer Schaden.

Nach Informationen der Polizei hatte im Innern des Gebäudes das Kabel einer Stereoanlage, die im Obergeschoss stand, einen Kurzschluss verursacht. Dadurch kam es gegen 13 Uhr zu einer stärkeren Rauchentwicklung. Ein offenes Feuer gab es nic