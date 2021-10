Unbekannte brechen in Restaurant in Haren ein

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in Haren in eine Restaurant eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

dpa/Julian Stratenschulte

Haren. In der Nacht zu Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in Haren in ein Restaurant eingebrochen. Ob sie auch Beute gemacht haben, ist noch nicht bekannt.

Der Einbruch fand nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Mittwoch, 13. Oktober, in einem Restaurant in der Wesuweer Straße statt. Diebesgut noch nicht bekanntDer oder die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang zum Gebäude.