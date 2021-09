Auch schon aus weiter Entfernung im Industriegebiet an der Zeissstraße in Haren gut zu sehen, die neue Logistikhalle der LM-GROUP.

Gerd Mecklenborg

Haren. Der Abfallentsorger LM-GROUP hat in Haren an der Zeissstraße eine neue Logistikhalle in Betrieb genommen. Corona bedingt fand die Eröffnung in kleinem Rahmen statt.

„Dafür aber können alle, die hier sind, mit einer gehörigen Portion Stolz jetzt dabei sein“, meinte Michael Ludden, der geschäftsführende Gesellschafter der LM-Group. Die LM-GROUP ist eine weltweit agierende Unternehmensgruppe mit 60