Andreas Bleise neuer Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Rütenbrock

Pfarrer Andreas Bleise übernimmt ab Oktober die Pfarreiengemeinschaft Rütenbrock.

Heinrich Schepers

Haren. 19 Jahre hat Pfarrer Andreas Bleise in Holte-Lastrup gelebt und dort die Pfarreiengemeinschaft Miteinander geleitet. Am 1. Oktober wechselt der 52-Jährige zur Pfarreiengemeinschaft Rütenbrock.

Ruhig, sachlich und freundlich gibt Andreas Bleise bei einem Gespräch Auskunft über seinen Werdegang und seine Erwartungen an sein neues Amt in Rütenbrock. Großes Interesse zeigt er an der kleinen Ortschaft im Harener Stadtgebiet,