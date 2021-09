Bei einem Verkehrsunfall in Rütenbrock ist eine Person schwer verletzt worden.

Gerd Mecklenborg

Rütenbrock. Am frühen Donnerstagnachmittag ist ein Auto in Rütenbrock von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei in der Blumenstraße in Rütenbrock. Am Unfallort ist ein Pkw-Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und in einer Hauswand zum Stehen gekommen.Laut Polizei ist der Fahrer dabei schwer