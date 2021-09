Rund um die Uhr war das THW am Süd-Nord-Kanal bei Wesuwermoor im Einsatz, um ein Fischsterben zu verhindern.

THW Meppen

Haren/Twist. Drei Tage lang hat das Technische Hilfswerk den Süd-Nord-Kanal bei Haren mit Pumpen belüftet. Die Arbeiten sind beendet, ein Fischsterben wurde verhindert.

Hintergrund des Einsatzes ist laut Landkreis Emsland mit ziemlicher Sicherheit das Feuer in einem Recycling-Betrieb in Twist vor gut zwei Wochen. Durch das umfangreichen Löschen war damals chemisches Löschmittel in den an der Brandstel