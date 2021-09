Für Tagesgäste gilt im Ferienzentrum Schloss Dankern ab sofort die 3G-Regel.

Tobias Böckermann

Haren. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen im Landkreis Emsland führt das Ferienzentrum Schloss Dankern in Haren nun für Tagesgäste die 3G-Regelung ein.

Das hat Inhaber Friedhelm Freiherr von Landsberg-Velen am Mittwoch mitgeteilt. Im Emsland liegt der Leitindikator „Neuinfizierte“ seit mehr als fünf Werktagen in Folge über 50, am Mittwoch bei 56,2. Das hatte den Landkreis Emsland dazu vera