Mit Haftbefehl gesucht: Frau zahlt an Grenze in Haren hohe Geldstrafe

Die Kontrolle der Frau fand in Haren-Rütenbrock statt.

Bundespolizei

Haren. Weil eine 32-Jährige bei einer Grenzkontrolle in Haren eine offene Geldstrafe von 2400 Euro bezahlte, musste sie den ansonsten fälligen Gang ins Gefängnis nicht antreten.

Die Bundespolizei hatte die Frau am Sonntagmittag gegen 12.50 Uhr an der deutsch-niederländischen Grenze kontrolliert. Sie war auf der B408 in einem Auto unterwegs, das aus den Niederlanden eingereist und mit drei Personen besetzt war.