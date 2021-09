Diebe in Harener Dorfstraße stehlen 80 Liter Pflanzenschutzmittel

Einbrecher sind in Haren am Werk gewesen.

dpa/Frank Rumpenhorst

Haren. Auf eine Lagerhalle an der Harener Dorfstraße hatten es Einbrecher abgesehen.

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen nach Polizeiangaben in die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Dorfstraße in Haren eingebrochen. Sie entwendeten einen Hochdruckreiniger und sow