Eine idyllische Umgebung für eine tolles Open-Air-Kino: Die Stufenanlage an den Harener Emswiesen.

Gerd Mecklenborg

Haren. Die Stufenanlage an den Harener Emswiesen hat sich am Wochenende in einen Kino-Saal unter freiem Himmel verwandelt. Bereits am Freitagabendwaren die kostenlosen Eintrittskarten sehr begehrt.

„Im letzten Jahr mussten wir die Veranstaltung leider wegen Corona absagen, daher freuen wir uns, dass wir die Emswiesen in diesem Jahr gleich an zwei Tagen zur Filmkulisse umfunktionieren konnten“, sagte Harens Bürgermeister Markus Honnigf