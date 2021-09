Freiluftkino an der Ems in Haren: Noch gibt es kostenlose Tickets

Noch gibt es ein paar kostenlose Eintrittskarten für das Harener Open Air-Kino.

Stadt Haren

Haren. Am 3. und 4. September 2021 können Filmfreunde wieder das Harener Open Air Kino an der Ems erleben. Es gibt noch Tickets.

Am Freitag und Samstag wandelt sich die Stufenanlage an den Emswiesen in Haren wieder zur Kulisse für das beliebte Open Air Kino. In diesem Jahr vergibt die Stadtverwaltung dafür Eintrittskarten mit festen Sitzplätzen, die kostenlos be