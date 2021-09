Haren. Das Emsland hat am 12. September 2021 gewählt! Wie setzt sich künftig der neue Stadtrat zusammen? Alle Ergebnisse und Grafiken finden Sie hier.

Der Harener Stadtrat könnte in der kommenden Legislaturperiode bunter werden. Sechs Parteien und ein Einzelbewerber treten am 12. September 2021 bei der Kommunalwahl an.

In Haren bewerben sich parteiübergreifend 57 Männer und Frauen um einen der 34 Plätze. Mit 37 Kandidatinnen und Kandidaten treten die meisten für die bisherige Mehrheitsfraktion CDU an, der bisherige Ratsvorsitzende Heinz Over beendet allerdings neben einigen anderen Altgedienten seine Zeit in der Harener Politik.



Grüne und FDP dabei

Die SPD tritt mit zehn Männern und Frauen an, bei ihnen wird demnächst unter anderem Hans-Hermann Lonquich nach 40 Jahren nicht mehr dabei sein.

Spannend dürfte der Ausgang vor allem für Grüne und FDP sein. Sie treten in diesem Jahr wieder zur Wahl an, nachdem es aus beiden Parteien bei der letzten Kommunalwahl keine Bewerber gegeben hatte.

Die Grafiken aktualisieren sich im Laufe des Abends.

Das ist das Ergebnis der Stadtratswahl in Haren

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen