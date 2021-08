Auto landet in Haren nach einem Überschlag im Garten

In Haren landete der Fahrer eines Autos am Freitagabend nach einem Überschlag im Garten eines Anliegers.

Torsten Albrecht

Haren. Ein Auto ist am Freitagabend in Haren von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Das Fahrzeug landete in einem Vorgarten.

Nach ersten Informationen der Polizei kam das Auto in Haren-Erika kurz nach 18 Uhr von der Straße ab. Nach Angaben der Polizei überquerte der Fahrer zunächst einen Acker und landete nach einem Überschlag im Garten eines Anwohners.Der Fahrer