Haren ist aktuell der Corona-Hotspot im Emsland. In der rund 24.000 Einwohner großen Stadt gibt es 48 Infizierte.

Fabian Sommer/dpa

Haren. Haren ist aktuell der Corona-Hotspot im Emsland. In der 24.000 Einwohner großen Stadt gibt es 48 Infizierte. Der Landkreis Emsland äußert sich.

Haren, Papenburg und Lingen verbindet derzeit, dass die drei Städte die meisten Corona-Infizierten im Landkreis aufweisen. Während es am Donnerstag in Haren 48 Corona-Infizierte gab, lag die Zahl in Papenburg bei 44 und in Lingen bei 36.&nb