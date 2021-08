Bereits früh morgens hatten sich viele Menschen eingefunden, um sich am Ferienzentrum Schloss Dankern gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Manche hatte auch der freie Eintritt angelockt, der jeden Impfwilligen erwartete.

Dominik Bögel

Haren. Wer am Donnerstag am Ferienzentrum Schloss Dankern vorbeikam, dem fiel nicht nur die Schlange vor dem Parkeingang auf. Auch vor einem Corona-Impfmobil warteten die Menschen.

Bereits früh am Morgen hatte sich vor dem Impfmobil am Ferienzentrum Schloss Dankern in Haren eine lange Schlange gebildet. Vom Hochseilgarten bis zu den Parkplätzen standen die Menschen an, um sich gegen das Corona-Viru