Bei einem Verkehrsunfall in Haren ist am Mittwochmorgen eine Frau schwer verletzt worden.

David Ebener

Haren. Bei einem Verkehrsunfall in Haren ist am Mittwochmorgen eine Frau schwer verletzt worden. Sie hat beim Abbiegen einen anderen Autofahrer übersehen.

Nach Aussage einer Polizeisprecherin in Haren hat sich der Unfall am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr ereignet. Eine 56-jährige Frau wollte mit ihrem Nissan von der Adenauerstraße in Haren in die Straße Reinkingsesch abbiegen. Dabei übersah si