Für seine Schulprojekte in Afrika sammelt der Aktionskreis Pater Hagen wieder.

Aktionskreis

Haren. Während die meisten Altpapier und abgetragene Kleidung wegschmeißen, sammelt der Aktionskreis Pater Hagen seit 1981 Spenden in dieser Form. Mehrere Tonnen an Spenden kamen seitdem zusammen.

4316 Tonnen an Altpapier, 1894 Tonnen an Altkleidern und ein Erlös von 800.000 Euro. Was der Aktionskreis Pater Hagen seit seiner Gründung 1981 bereits an Spenden sammeln konnte, kann sich sehen lassen. Die Organisation konnte dad