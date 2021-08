Im Jahr 2018 erfolgte die Sanierung der B408 zwischen Haren-Emmeln und Altharen.

Tobias Böckermann / Archiv

Haren. Ab Donnerstag, 19. August, ist mit Behinderungen auf der Bundesstraße 408 zwischen Emmeln und der Autobahn 31 zu rechnen. Der Grund sind Sanierungsarbeiten, die unter Vollsperrung in mehreren Bauabschnitten erfolgen.

Nach Angaben der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen beginnen die Arbeiten am 19. August zwischen der Emmelner Straße und der Hünteler Straße. Vorgesehen ist, dass die Arbeiten in diesem Abschnitt etwa drei