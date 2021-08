Harenerin Margarethe Poker erinnert sich an ihre Flucht aus Pommern

Gemeinsam blicken Margarethe und Helmut Poker in ihre Fotoalben. Heute spricht sie gern über Erlebtes in der Nachkriegszeit. Doch das war längst nicht immer so.

Matthias Engelken

Haren. Wenn an diesem Dienstag Margarethe Poker ihren 80. Geburtstag begeht, sind viele ihrer Geschwister nicht mehr dabei. Doch in Gedanken schon, die Familienbande ist eng. Der Grund liegt weit zurück in der Nachkriegszeit.

Vieles weiß Margarethe Poker heute nur noch aus Erzählungen ihrer Geschwister. 12 Kinder hatte die Familie Müller-Kuhlmann einstmals. Vater Heinrich war ein angesehener Mann in der Gemeinde Damme, sogar Bürgermeister. Doch dann kam ein Ange