Zuletzt hat der Harener Stadtrat im Forum der Martinusschule getagt. Ohne Corona ist sein Einsatzort aber der Ratssaal.

Tobias Böckermann

Haren. Der Harener Stadtrat könnte in der kommenden Legislaturperiode bunter werden. Sechs Parteien und ein Einzelbewerber treten am 12. September bei der Kommunalwahl an.

Das hat eine Sitzung des Stadtwahlausschusses ergeben. Das Gremium prüft im Vorfeld eines Urnengangs, ob diejenigen, die bei der Wahl um einen Sitz im Stadtrat antreten wollen, auch die formalen Voraussetzungen dafür erfüllen.