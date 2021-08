Unbekannte haben das Fenster eines Mercedes in Haren eingeschlagen. a Man breaks a Car on 2005 Model Release

imago images / Matthias Stolt

Haren. Einbrecher haben in Haren die Scheibe eines Autos aufgebrochen, um an eine Handtasche zu gelangen.

Laut Polizei passierte der Diebstahl zwischen Samstag und Montag. Demnach sind bislang unbekannte Täter in Haren in zwei Fahrzeuge eingebrochen. In der Straße Harener Berg in Haren schlugen sie die Scheibe eines Mercedes ein und entwen