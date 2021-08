Unfall in Haren: Auto versinkt in Kanal

In Haren versinkt ein Auto in einem Kanal. Ein Mann wird verletzt.

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Haren. Am späten Sonntagabend kam es in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde, Die Unfall- und Bergungsarbeiten dauern zurzeit an.

Um 22.05 Uhr wurde der Polizei ein Unfall in Lindloh-Schwartenberg in der Schwartenberger Straße gemeldet. Laut Pressemitteilung sei ein Auto alleinbeteiligt von der Straße abgekommen, in den angrenzenden Kanal geraten und zur Hälfte versun