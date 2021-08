So sehen Harener Schüler die Digitalisierung und ihr Leben

„Digital EU - and YOU?!“ – Schüler und Schülerinnen der Martinus-Oberschule Haren nahmen erfolgreich am 68. Europäischen Wettbewerb teil.

Digital EU - and YOU?!

Haren. Ein wichtiges europäisches Zukunftsthema ist die Digitalisierung. Der 68. Europäische Wettbewerb „Digital EU - and YOU?!“ zeigte im Krisen-Schuljahr 2020/21 Perspektiven von Kindern und Jugendlichen. Und brachte eine Auszeichnung für Harener Schüler.

Das Schuljahr 2020/21 war ein Ausnahmejahr, in dem die Kinder und Jugendlichen in Europa großen Belastungen ausgesetzt waren. Deutschlands ältester Schülerwettbewerb hat in seiner 68. Runde dazu eingeladen, die Vor- und Nachteile