Corona-Impfaktion am 5. August in Haren auch für Kinder

Am 5. August können sich Impfwillige im Harener Rathaus impfen lassen.

Wilfried Pohnke auf Pixabay

Haren. Ein mobiles Impfteam kommt am Donnerstag, 5. August, nach Haren und wird dort Impfungen für alle Interessierten vornehmen.

Das Erdgeschoss des Harener Rathauses wird sich, so die Stadt in einer Pressemitteilung, am 5. August von 9.30 bis 12 Uhr zu einer Impfstraße verwandeln. Ein mobiles Impfteam aus dem Impfzentrum Papenburg wird dann alle impfen, die bisher n