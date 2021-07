Hoch hinaus sind Maja-Sophie und Marie-Louise Knautz gemeinsam mit Feuerwehrmann Tim Hermes auf der Drehleiter gefahren.

Tobias Böckermann

Haren. Aufregender Tag für Maja-Sophie und Marie-Louise Knautz: Die beiden Mädchen hatten am Dankernsee bei der Suche nach einem Jungen geholfen. Jetzt hat sich die Feuerwehr bedankt: Mit einem Ausblick über das Ferienzentrum.

Die Szenen am Dienstagabend waren dramatisch: Ein zwölfjähriger Junge hatte sich gegen 18.30 Uhr auf der Wasserski-Anlage über den See ziehen lassen. In einer Kurve fiel er ins Wasser, was passieren kann. Aber es entstand der Eind