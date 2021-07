An zwei Abenden Open Air Kino an den Harener Emswiesen

Die Emswiesen werden zum Open-Air-Kino.

Stadt Haren

Haren. Am Freitag und Samstag, 3. und 4. September 2021, verwandelt sich die Stufenanlage an den Harener Emswiesen, an der Hafenstraße gelegen, wieder in einen Kinosaal unter freiem Himmel.

„Im letzten Jahr mussten wir die Veranstaltung leider absagen, daher freuen wir uns, dass wir die Emswiesen in diesem Jahr gleich an zwei Tagen zur Filmkulisse umfunktionieren können“, sagt Harens Bürgermeister Markus Honnigfort. Mögli