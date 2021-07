Telekom baut in Haren neuen Funkmasten

Die Telekom baut einen neuen Funkmast in Haren.

Julian Stratenschulte

Haren. In Haren wird ein neues Mobilfunkmast für besseren Handyempfang gebaut. Zunächst profitieren aber nur Telekom-Kunden davon.

Die Bauarbeiten für den neuen Mobilfunkstandort in Haren haben begonnen, teilt die Deutsche Telekom AG mit. Ein 40 Meter hoher Schleuderbetonmast, der im Industriepark am Eurohafen errichtet wird, soll in Zukunft das Mobilfunknetz ergänzen.