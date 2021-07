Schwester Kundigunde riskierte ihr Leben für Emslanddom in Haren

Gitta Connemann (links) und Kerstin Wilken enthüllen die Gedenktafel neben der Harener St. Martinuskirche.

Gerd Mecklenborg

Haren. Eine mutige Ordensfrau hat Haren im Zweiten Weltkrieg vor schwerem Beschuss bewahrt. 76 Jahre später wurde für Schwester Kunigunde eine Gedenktafel aufgestellt.

Schwester Kunigunde, die 1914 in Mesum als Theresia Schepers geboren wurde und 1999 im Altenheim St. Loreto in Leer verstarb, wird in Haren als „Heldin von 1945“ verehrt. Nach ihr wurde der Platz hinter dem „Emslanddom“ benannt und wegen ih